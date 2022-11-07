ВС РФ полностью выбили националистов киевского режима из района Донецкого аэропорта.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Силы Донецкой Народной Республики в составе батальона "Спарта", 3-го отдельного батальона спецназа при поддержке отдельного танкового батальона, 1539-го батальона имени архангела Михаила и 238-й артиллерийской бригады Вооружённых сил России полностью освободили территорию Донецкого аэропорта, собщает издание.
Это стало возможным благодаря победе над бандеровцами в боях за "Муравейники" — хорошо укреплённые опорные пункты за взлётной полосой аэропорта,подытожили военкоры.
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