Армия России полностью выбила боевиков ВСУ из района Донецкого аэропорта

ВС РФ полностью выбили националистов киевского режима из района Донецкого аэропорта.

Армия России полностью выбила боевиков ВСУ из района Донецкого аэропорта

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Силы Донецкой Народной Республики в составе батальона "Спарта", 3-го отдельного батальона спецназа при поддержке отдельного танкового батальона, 1539-го батальона имени архангела Михаила и 238-й артиллерийской бригады Вооружённых сил России полностью освободили территорию Донецкого аэропорта, собщает издание.

Это стало возможным благодаря победе над бандеровцами в боях за "Муравейники" — хорошо укреплённые опорные пункты за взлётной полосой аэропорта,подытожили военкоры.