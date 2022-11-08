Артиллерия "О" ВС РФ не позволяет ВСУ закрепиться на Краснолиманском направлении

"Отважные" ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции. Одной из самых горячих точек остаётся Краснолиманское направление, где активно работает российская артиллерия.

По данным военкоров "Русской весны", артиллеристы спецназа "О" не позволяют ВСУ закрепиться на данном участке фронта. Разведка с воздуха, осуществляемая с помощью БПЛА, обнаружила инженерную машину противника, которая занималась подготовкой позиций для солдат украинской армии. По ней был открыт артиллерийский огонь, который заставил врагов обратиться в бегство, оставив боевую технику.

В Сети распространятся видеокадры с места событий.