На подконтрольных Киеву территориях ночью вновь прогремели в взрывы. В частности, речь идёт об объектах в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
По данным "Военного обозрения", наибольшее количество целей поражено в Днепропетровской области. Объекты промышленности и склады ВСУ повреждены в Кривом Роге, Пятихатках, Жёлтых Водах и Вольногорске.
В Полтавской области взрыв прогремел на промышленном объекте в Кременчуге.
Сирены воздушной тревоги работали не только в указанных областях, но также в Черкасской и Николаевской, однако в взрывов в последних зафиксировано не было.
О характере боеприпасов, поразивших объекты, пока нет точных сведений. По данным киевских властей, это были ракетные удары, однако местные источники сообщают о характерных звуках ударных дронов накануне взрывов.
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