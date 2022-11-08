В ночь на 8 ноября взрывы прогремели на объектах ВСУ в Кременчуге и Жёлтых Водах

На подконтрольных Киеву территориях ночью вновь прогремели в взрывы. В частности, речь идёт об объектах в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

По данным "Военного обозрения", наибольшее количество целей поражено в Днепропетровской области. Объекты промышленности и склады ВСУ повреждены в Кривом Роге, Пятихатках, Жёлтых Водах и Вольногорске.

В Полтавской области взрыв прогремел на промышленном объекте в Кременчуге.

Сирены воздушной тревоги работали не только в указанных областях, но также в Черкасской и Николаевской, однако в взрывов в последних зафиксировано не было.

О характере боеприпасов, поразивших объекты, пока нет точных сведений. По данным киевских властей, это были ракетные удары, однако местные источники сообщают о характерных звуках ударных дронов накануне взрывов.