Военнослужащий украинской армии продемонстрировал последствия ракетного удара по железнодорожному мосту под Харьковом. По нему ВСУ перебрасывали дополнительные резервы на линию фронта в районе населённых пунктов Сватово и Кременная.
"Рельсы как бумага. Не знаю, какая толщина металла, может, миллиметров 15, но всё в решето, разорвало в снежинку", — рассказал солдат.
Боевик киевского режима отметил, что инженерные войска обещали отремонтировать мост в течение десяти дней.
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