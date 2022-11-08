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Боевик ВСУ показал результаты ракетного удара по мосту: "Разорвало в снежинку"

Силовые структуры

Военнослужащий украинской армии продемонстрировал последствия ракетного удара по железнодорожному мосту под Харьковом. По нему ВСУ перебрасывали дополнительные резервы на линию фронта в районе населённых пунктов Сватово и Кременная.

"Рельсы как бумага. Не знаю, какая толщина металла, может, миллиметров 15, но всё в решето, разорвало в снежинку", — рассказал солдат.

Боевик киевского режима отметил, что инженерные войска обещали отремонтировать мост в течение десяти дней.  

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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