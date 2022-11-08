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Появились первые кадры с бойцами ЧВК "Вагнер" из Белогоровки

Силовые структуры » Министерство обороны

Штурмовики ЧВК "Вагнер" вошли в село Белогоровка Бахмутского района. Первые фото из населенного пункта в Telegram-канале "Брюссельский связной" опубликовал военный корреспондент Александр Симонов.

ЧВК Вагнера в Белогоровке
ЧВК Вагнера в Белогоровке

"Вагнеровцы" проломили оборону противника на этом участке фронта и приступили к зачистке Белогоровки. Военкор подчеркнул, что вопреки поступившей ранее информации о присутствии других подразделений в данном районе, кроме отрядов ЧВК "Вагнер" здесь никого нет.

"При этом, по моим данным непосредственно от "музыкантов", информация о заходе в Белогоровку 6-го казачьего полка или любых других подразделений ЛДНР является неверной", — заявил Симонов.

Противник превратил село, расположенное на трассе Бахмут — Лисичанск, в мощный укрепрайон. На этом участке фронта действуют подразделения 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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