Генштаб представил утреннюю сводку событий в зоне боевых действий.
Сообщается о наступательных действиях армии России в районах населённых пунктов Бахмут (Артёмовск), Иванград, Клещеевка, Красногоровка, Опытное, Павловка, Марьинка, Водяное и Майорск в ДНР, а также в районе посёлка городского типа Белогоровка в ЛНР.
Противник заявляет о вводе подразделений ВС РФ на левобережье Днепра в Херсонской области. Генштаб предположил, что новые силы состоят из военнослужащих Чеченской Республики.
Ранее Генштаб ВСУ отметил наступление ВС РФ на Угледарском направлении и ведении огня по всей линии соприкосновения.
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