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Одного комплекса "Ярс" хватит, чтобы Пентагон круглосуточно "сидел на цепи"

Силовые структуры

Одной системы "Ярс" достаточно, чтобы США круглосуточно "сидели на цепи".

Одного комплекса "Ярс" хватит, чтобы Пентагон круглосуточно "сидел на цепи"

А у РФ 135 комплексов МБР РС-24 "Ярс", в своём Telegram-канале рассказывает телеведущий и журналист Руслан Осташко, предоставив и видеоролик об этом оружии.

PC-24 "Ярс" — российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с разделяющейся головной частью. Комплекс имеет шахтное или мобильное базирование.

Длина ракеты — 23 метра, стартовая масса 48 тонн, разгонный участок — 5 минут. Периодическая траектория исключает прогноз системы противоракетной обороны противника.

РС "Ярс" имеет такие преимущества, как астрокоррекцию и внеатмосферный полёт, а также преодоление ПРО. Ракета в своём арсенале имеет функцию постановки помех. Ложные цели ракеты неотличимы от боевых до самого касания поверхности земли.

Высота полёта 126 км. Скорость 8 км/с. Вероятность отклонения попадания в цель - 150 м. Прицельная дальность 11 000 км, мощность каждого заряда 500 кг в тротиловом эквиваленте.

Специалисты отметили, что "Ярсы" количественно перекрывают весь ядерный арсенал союзников по НАТО. Британия и Франция вместе взятые имеют около 400 развёрнутых зарядов, а у России на одних РС-24 более 450 блоков.

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Одного комплекса "Ярс" хватит, чтобы Пентагон круглосуточно "сидел на цепи"
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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