Политолог Бортник назвал ноябрь месяцем развязки боевых действий на Украине

Новое наступление украинской армии на Южном или Херсонском направлениях может привести к ужесточению боевых действий, в результате чего ВСУ ожидает поражение. Об этом заявил политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka.

Кроме этого, российские войска могут пойти в контратаку, которая окончательно "прибьёт" политику президента США Джо Байдена по Украине, указал он.

Бортник считает, что обе стороны конфликта измотаны и нуждаются в перегруппировке сил для формирования новых резервов. По мнению политолога, именно сейчас может быть достигнуто некое перемирие. Ноябрь станет так называемым месяцем развязки, а новый виток развития конфликта возможен только в начале следующего года, полагает Бортник. Он считает, что на данный момент основная битва происходит вокруг Херсона.

"Обе стороны хорошо окопались, подготовились к оборонительным действиям. Тот, который первый начнёт наступление и бросит все резервы, может быть измотан в боях и пропустить контрудар. Причём в широкой зоне: и на Николаев, и Кривой рог, и на Запорожском направлении", — отметил эксперт.