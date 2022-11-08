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Шурыгин: украинская система ПВО уже разрушена

Силовые структуры

Украинская система противовоздушной обороны уже разрушена.

Шурыгин: украинская система ПВО уже разрушена

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о ПВО Украины и системе "Aspide", в частности.

ПВО "Aspide" — это системы ближнего и среднего ракурса, отметил аналитик. Дальность NASAMS — от 20 до 180 километров в зависимости от типа ракет. Но киевская власть столкнулась с БПЛА "Герань-2" и появление новых ПВО изменения не принесёт.

"Ракета в 150-200 раз дороже, чем один дрон. Тем не менее ВСУ нужно отбиваться. Поставки оговаривались ещё до дронов "Герань-2". Украинцам нужно несколько десятков систем, но им дали четыре "Aspide" и столько же NASAMS. Даже если выгрести все ПВО, надолго их не хватит", — на Первом канале отметил обозреватель.

По его словам, "Aspide" идут на смену ликвидированным "Букам", то есть пополняют то, что уничтожено. Только за неделю российские "Ланцеты" уничтожили несколько "Кубов", являющихся аналогом NASAMS.

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Шурыгин: украинская система ПВО уже разрушена
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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