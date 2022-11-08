В районе села Правдино в Херсонской области продолжаются активные боевые действия.
Военный корреспондент, автор Telegram-канала WarGonzo Семён Пегов опубликовал срочное сообщение о том, что в настоящее время ВСУ приступили к атаке Правдино. По данным источника на Николаевском направлении, происходит массированный артиллерийский обстрел населённого пункта.
ВС РФ, в свою очередь, подняли в воздух авиацию, чтобы подавить огневые точки противника и отбить атаку.
Ранее сообщалось, что артиллерия ВС РФ не позволяет противнику закрепиться на Краснолиманском направлении.
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