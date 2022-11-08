WarGonzo: ВСУ атакуют село Правдино под Херсоном

В районе села Правдино в Херсонской области продолжаются активные боевые действия.

Военный корреспондент, автор Telegram-канала WarGonzo Семён Пегов опубликовал срочное сообщение о том, что в настоящее время ВСУ приступили к атаке Правдино. По данным источника на Николаевском направлении, происходит массированный артиллерийский обстрел населённого пункта.

ВС РФ, в свою очередь, подняли в воздух авиацию, чтобы подавить огневые точки противника и отбить атаку.

Ранее сообщалось, что артиллерия ВС РФ не позволяет противнику закрепиться на Краснолиманском направлении.