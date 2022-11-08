Колумбиец Алексис Кастильо приехал в Донбасс сражаться с боевиками киевского режима в 2014. Солдат погиб во время боевых действий под Песками от осколочных ранений. Сослуживцы назвали его "истинным патриотом" и "настоящим коммунистом с русской душой".
Доброволец Рассел Бентли рассказал, что Кастильо на протяжении восьми лет был снайпером. Во время своей службы колумбиец ликвидировал более ста националистов, отметил Бентли.
"Он был львом, и плевать он хотел на то, что собаки растаскают на куски его тело, потому что его душа сейчас на небесах, вместе с героями, которые потеряли жизнь до него", — цитирует его слова El Mundo.
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