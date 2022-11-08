El Mundo: сослуживцы назвали "львом" колумбийца Кастильо, погибшего под Песками

Колумбиец Алексис Кастильо приехал в Донбасс сражаться с боевиками киевского режима в 2014. Солдат погиб во время боевых действий под Песками от осколочных ранений. Сослуживцы назвали его "истинным патриотом" и "настоящим коммунистом с русской душой".

Доброволец Рассел Бентли рассказал, что Кастильо на протяжении восьми лет был снайпером. Во время своей службы колумбиец ликвидировал более ста националистов, отметил Бентли.

"Он был львом, и плевать он хотел на то, что собаки растаскают на куски его тело, потому что его душа сейчас на небесах, вместе с героями, которые потеряли жизнь до него", — цитирует его слова El Mundo.