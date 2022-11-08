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Депутат ДНР Бердичевский: сопротивляться ВСУ будут до последнего

Силовые структуры

Накануне депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский призвал войска ВС РФ действовать активнее. На фронте на данный момент положение относительно статичное, кроме Артёмовска, где заметно продвижение нашей армии. Эксперт прокомментировал обстановку по состоянию на 8 ноября.

Он отметил, что ВСУ будут сопротивляться до последнего. Киевом фактически получен годовой объём бюджета на вооружение. Запад продолжает финансирование.

"Идёт поддержка валящейся в пропасть украинской экономики. Воевать будут, пока "будет чем" воевать", — сказал эксперт в беседе с изданием "Взгляд".

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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