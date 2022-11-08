В украинском наступлении принимали участие польские женщины-наёмницы наряду с мужчинами, о чём рассказал корреспондентам РИА Новости военнослужащий армии России. Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал ситуацию в беседе с изданием "Народные Новости".
Он заявил, что в состав ВСУ давно входят женщины-снайперы из стран НАТО. Леонков считает, что наёмницы обладают серьёзным боевым опытом и могут даже превосходить мужчин, поэтому их не стоит недооценивать.
Эксперт отметил, что женщины приезжают из Запада на Украину с 2014 года. Подразделения с представительницами прекрасного пола называли "ведьмами". Некоторые из них отправлялись в Донбасс для "охоты" за людьми.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.