Леонков заявил, что "ведьмы"-снайперши из НАТО могут превосходить мужчин в СВО

В украинском наступлении принимали участие польские женщины-наёмницы наряду с мужчинами, о чём рассказал корреспондентам РИА Новости военнослужащий армии России. Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал ситуацию в беседе с изданием "Народные Новости".

Он заявил, что в состав ВСУ давно входят женщины-снайперы из стран НАТО. Леонков считает, что наёмницы обладают серьёзным боевым опытом и могут даже превосходить мужчин, поэтому их не стоит недооценивать.

Эксперт отметил, что женщины приезжают из Запада на Украину с 2014 года. Подразделения с представительницами прекрасного пола называли "ведьмами". Некоторые из них отправлялись в Донбасс для "охоты" за людьми.