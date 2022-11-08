Военный ВС РФ: в наступлении ВСУ участвовали польские женщины-наёмницы

Польские женщины-наёмницы участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости военнослужащий российской армии.

Он пояснил, что когда их подразделение стояло на другом направлении, части вооруженных сил Украины (ВСУ) пошли в наступление.

"Там было очень много наёмников, среди них даже были польские женщины", — заявил военный.

Их прямо видели наши бойцы, даже собирали потом трупы на поле боя, добавил он.

"Нашкодничать нам можно в любой момент, а воевать как мужчина — это не каждый может, как показала практика", — заключил российский боец.