Польские женщины-наёмницы участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости военнослужащий российской армии.
Он пояснил, что когда их подразделение стояло на другом направлении, части вооруженных сил Украины (ВСУ) пошли в наступление.
"Там было очень много наёмников, среди них даже были польские женщины", — заявил военный.
Их прямо видели наши бойцы, даже собирали потом трупы на поле боя, добавил он.
"Нашкодничать нам можно в любой момент, а воевать как мужчина — это не каждый может, как показала практика", — заключил российский боец.
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