Согласно сообщению Минобороны РФ, российским военным удалось подавить наступление мотопехотного батальона ВСУ на Купянском направлении в районе Куземовки в ЛНР.
Наступавший украинский батальон сопровождался танками, уточнили в военном ведомстве, а противник понёс большие потери.
"Общие потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля", — рассказали в Минобороны.
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