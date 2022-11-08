ВС РФ отбили мотопехотную атаку ВСУ на Купянском направлении

Согласно сообщению Минобороны РФ, российским военным удалось подавить наступление мотопехотного батальона ВСУ на Купянском направлении в районе Куземовки в ЛНР.

Наступавший украинский батальон сопровождался танками, уточнили в военном ведомстве, а противник понёс большие потери.

"Общие потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля", — рассказали в Минобороны.