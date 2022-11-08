Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что информация о массовой гибели кадыровских бойцов в Лисичанске не соответствует действительности.

"У нас очень хорошо, слаженно идёт работа 2-го армейского корпуса, спецназа "Ахмат" и ЧВК "Вагнера"… Противник там где-то делает вбросы о том, что уничтожили сколько-то — я не понял — кадыровцев в Лисичанске. Пусть они хотя бы тешатся своими интернет-новостями. У нас всё хорошо. Идём вперед", — сказал Алаудинов в эфире Первого канала.