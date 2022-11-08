Депутат Белик раскритиковал планы Киева захватить Крым в 2023 году

Украинские боевики совершают диверсии руками своих пособников в любых регионах, поэтому всегда нужно быть начеку. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Президент Украины Владимир Зеленский заручился поддержкой Запада и решил озвучить американской прессе свои планы по захвату Крыма в следующем году. Однако это всего лишь отвлекающий манёвр от сложного положения, в котором оказались солдаты ВСУ, считает Белик.

"Люди, находящиеся там у власти, способны опуститься до самых низких провокаций и этому есть самые прямые подтверждения, в том числе теракт на Крымском мосту. На что ещё они готовы пойти — страшно представить!" — отметил парламентарий в беседе с газетой ВЗГЛЯД.