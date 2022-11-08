Минобороны: ДРГ ВСУ пытались действовать на Николаево-Криворожском направлении

В течение прошедших суток существенных изменений в ходе боевых действий в рамках спецоперации не произошло. Продолжаются бои на линиях соприкосновения, на некоторых направлениях ВС РФ продвигаются вперёд.

На Николаево-Криворожском фронте ВСУ предприняли попытки "прощупывания" российской обороны диверсионно-разведывательными группами, сообщает Минобороны России. ДРГ несколько раз попытались проникнуть в тылы российской армии, но были ликвидированы. В результате таких попыток ВСУ потеряли около 50 человек, большинство которых — разведчики, а также десять автомобилей и семь броневиков.

В ходе брифинга оборонное ведомство также отметило активное применение российскими войсками артиллерии и авиации, при помощи которых удалось ликвидировать склады боеприпасов и топлива ВСУ. Боевым успехом ВС РФ стало уничтожение украинского ударного вертолёта Ми-24 и штурмовика Су-25.