В Ясиноватой в Донецкой Народной Республике без света после атаки ВСУ остались более 4,5 абонентов, сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.
Как передаёт министерство, в результате обстрела города украинскими военными, который начался в 13:52 по московскому времени, были обесточены 23 трансформаторные подстанции, котельные, а также детские сады и школы. Ведомство уточнило, что всего без света в городе осталось 4687 абонентов.
Из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ на данный момент восстановление электроэнергии в городе невозможно. Аварийные службы начнут работу сразу, как только позволит обстановка в городе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.