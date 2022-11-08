Более 4500 абонентов в Ясиноватой остались без электричества

В Ясиноватой в Донецкой Народной Республике без света после атаки ВСУ остались более 4,5 абонентов, сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.

Как передаёт министерство, в результате обстрела города украинскими военными, который начался в 13:52 по московскому времени, были обесточены 23 трансформаторные подстанции, котельные, а также детские сады и школы. Ведомство уточнило, что всего без света в городе осталось 4687 абонентов.

Из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ на данный момент восстановление электроэнергии в городе невозможно. Аварийные службы начнут работу сразу, как только позволит обстановка в городе.