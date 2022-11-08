Полковник Алёхин заявил, что ВС РФ не сдадут Херсон и потреплют ВСУ уже в ноябре

Полковник запаса Геннадий Алёхин полагает, что решающего столкновения за Херсон может и не быть. По его мнению, украинские войска потеряли наступательный темп, поэтому не смогут организовать масштабную атаку.

Западные страны поставляют тяжёлые виды вооружений в Киев небольшими партиями, с личным составом у ВСУ также довольно существенные проблемы, отметил эксперт. На Херсонском направлении зафиксировано присутствие советской техники, а не образца НАТО, заявил Алёхин.

"Противник теперь не понимает, что делать, поэтому у них сейчас нет ретивых заявлений, что мы возьмём Херсон", — добавил полковник в беседе с изданием "Украина.ру".

Он подчеркнул, что Херсон является важным городом как в военном плане, так и в политическом. Если российская армия отойдёт с этого направления, то Россия потеряет Северо-Крымский канал и сухопутный коридор в Крым. В таком случае освобождение Одессы и Николаева затянется, объяснил Алёхин.

"Я не сомневаюсь, что в ближайшее время у нас будет успех на том или ином участке уже в ноябре. Всё зависит от замысла командования объединённой группировки. Я уже вижу, что всё делается грамотно и что есть сдвиги", — указал эксперт.