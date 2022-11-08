На стороне вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении воюют боевики националистического формирования "Кракен"* и польские наёмники. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что самая "горячая часть" — по-прежнему от Полог до Гуляйполе, а также чуть южнее района Орехова.
"Здесь наиболее горячо, потому что здесь сконцентрированы силы противника, включая польские подразделения и печально известное подразделение "Кракен"* - это нацисты, которые сюда привезены с Харьковского направления", — рассказал Рогов.
Командование ВСУ для этих наёмников выставило первым эшелоном и заградительным отрядом мобилизованных бойцов, добавил собеседник канала.
* подразделение украинского националистического батальона "Азов"*, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ
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