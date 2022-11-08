Резников: Украина планирует призвать 300 тысяч комаров

Украина планирует призвать 300 тысяч комаров. Такое заявление сделал министр обороны страны Алексей Резников.

"На Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать 300 тысяч комаров. Проект имеет рабочее название москиты против москавитов", — написал он в своей соцсети.

Так глава украинского военного ведомства отреагировал на заявление представителя РФ в ООН о том, что США планирует использовать комаров в качестве носителей биологического оружия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию.