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Эвакуация жителей из Херсона продлена до 11 ноября

Силовые структуры

Украинские войска не оставляют попыток взять Херсон, в результате чего под обстрелы попадают гражданские люди. В городе продолжается эвакуация мирных жителей, сообщает администрация Херсонской области. Желающие могут воспользоваться катером или паромной переправой.

Решением администрации области в связи с напряженной обстановкой в городе возможность эвакуации мирных граждан продлена до 11 ноября. Для владельцев личного транспорта работает паромная переправа.

Также для желающих уехать на левый берег Днепра из города ежедневно в 12 часов дня работает катер "Утконос". Администрация Херсонской области уточняет, что отправная точка катера находится у "Речвокзала".

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Автор: Александра Ромина, Куратор: Александр Артамонов
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