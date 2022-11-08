Украинские войска не оставляют попыток взять Херсон, в результате чего под обстрелы попадают гражданские люди. В городе продолжается эвакуация мирных жителей, сообщает администрация Херсонской области. Желающие могут воспользоваться катером или паромной переправой.
Решением администрации области в связи с напряженной обстановкой в городе возможность эвакуации мирных граждан продлена до 11 ноября. Для владельцев личного транспорта работает паромная переправа.
Также для желающих уехать на левый берег Днепра из города ежедневно в 12 часов дня работает катер "Утконос". Администрация Херсонской области уточняет, что отправная точка катера находится у "Речвокзала".
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