Беспилотные аппараты, уничтожающие ВСУ российской армией в ходе спецоперации, собраны в основном из комплектующих из США.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР — Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
В останках российских дронов-камикадзе, использованных против Украины, обнаружены запчасти из шести стран, но большинство комплектующих американские, также обнаружены японская камера и австрийский двигатель.
"Серийные номера и данные о производителях комплектующих сотрудники ГУР МО Украины уже передали странам-партнёрам", — сообщает разведка Украины.
По её словам, большая часть комплектующих в БПЛА сделаны после начала специальной операции.
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