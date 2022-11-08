Военные эксперты: наступление ВСУ под Херсоном захлебнулось после атаки дронов

Вооружённые силы Украины (ВСУ) сегодня предприняли попытку прорыва на Бериславском направлении в районе населённого пункта Правдино. Однако атака на позиции российских военных провалилась.

Эксперты Telegram-канала "Военная хроника" подробно проанализировали ход наступления и раскрыли причины неудачи противника.

Аналитики считают, что наступление ВСУ захлебнулось после атаки беспилотников. Они отметили, что в подавлении попытки прорыва участвовали штурмовики Су-25СМ3, которые нанесли ответный удар по позициям украинских гаубиц M777A2 и FH70.

Попытку взлома первой линии обороны ВС РФ в районе Саблуковки, Качкаровки и Суханова поддерживали чешские реактивные системы залпового огня (РСЗО) RM-70 и польские самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab 406-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Позиции САУ были обнаружены с беспилотника через час после начала наступления. Их уничтожили двумя атаками дронов "Ланцет-3", после чего артиллерийская поддержка наступления ВСУ прекратилась, пишут военные эксперты.

Они отмечают, что наиболее крупные потери понесли 128-я горно-штурмовая бригада и 46-я аэромобильная бригада. Они отступили после удара артиллерии ВС РФ, потеряв 25 и 18 человек соответственно.