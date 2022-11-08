Российские войска наступают в Донбассе и наносят удары почти по всей линии сопрокосновения.
Это было главным в сводке генерального штаба украинского командования вечером 8 ноября.
Армия РФ наступает на Авдеевском, Угледарском и Артёмовском направлениях, а также сосредотачивает усилия на выходе к админграницам Донецкой области и удержании территории.
ВС РФ ведут огонь по украинским формированиям вдоль всей линии фронта, проводят инженерное оборудование позиций и осуществляют аэроразведку. Русские войска нанесли три ракетных и десять авиаударов, в том числе и по объектам критической инфраструктуры, подытожил ГШ ВСУ.
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