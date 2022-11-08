Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в Донбассе, уничтожая позиции противника.
Наши войска нанесли ракетный удар по военному объекту, расположенному в Краматорске. Об этом сообщают корреспонденты "Русской Весны", опубликовавшие видеокадры. На месте происшествия поднимается огромный столб дыма, что говорит о том, что был причинён серьёзный ущерб.
Ранее местные жители города сообщали об обстреле ВС РФ промзоны в пригороде. Расположенные там склады и производственные помещения часто использовались боевиками ВСУ для хранения военной техники и боеприпасов.
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