Войска ВС РФ нанесли удар по военному объекту ВСУ в Краматорске

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в Донбассе, уничтожая позиции противника.

Наши войска нанесли ракетный удар по военному объекту, расположенному в Краматорске. Об этом сообщают корреспонденты "Русской Весны", опубликовавшие видеокадры. На месте происшествия поднимается огромный столб дыма, что говорит о том, что был причинён серьёзный ущерб.

Ранее местные жители города сообщали об обстреле ВС РФ промзоны в пригороде. Расположенные там склады и производственные помещения часто использовались боевиками ВСУ для хранения военной техники и боеприпасов.