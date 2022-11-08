Военный эксперт Кнутов о ситуации в Херсоне: ВС РФ должны готовиться к худшему

ВС России выбрали верную тактику в спецоперации на Украине. Линию фронта удаётся сохранить, отбивать атаки и держать оборону тоже. Противник несёт потери, несмотря на то, что российская армия на данный момент практически не продвигается вперёд. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Украинская сторона считает, что заявления об уходе ВС РФ от Херсона ловушкой. Действительно, оборону держать в регионе трудно, говорит эксперт.

"По нашей оценке, там сосредоточены 50 тысяч украинских военнослужащих, а нас там гораздо меньше. Мы создали сплошную линию обороны, которая сейчас успешно позволяет отбивать атаки. Но если уничтожить шлюзы Каховской ГЭС, то волна от 5 до 15 метров просто смоет наши укрепления. Мы окажемся без линии обороны. Поэтому мы строим вторую линию обороны, о чём известно противнику. Но вторая линия обороны находится ближе к городу, поэтому с противоположной стороны удобно его обстреливать. Мы об этом знаем и потому проводим эвакуацию", — поясняет кнутов в интервью изданию "Украина.ру".

Из-за того, что погода не позволяет поднять в небо авиацию и беспилотники, ВСУ давят укрепления ВС РФ. Но в любом вопросе всегда есть три решения: пессимистичный, реалистичный и оптимистичный. Россия должна "готовиться к худшему, надеясь на лучшее", считает эксперт.

Кнутов уверен, что надо продолжать операцию по уничтожению трансформаторных подстанций, а также поражать высокоточным оружием тоннели, мосты, ж/д станции и ЧОН (станция, на которой меняют колёсные пары). Эти действия вернут Украину в 19 век и остановят накачку ВСУ западным оружием, заключил он.