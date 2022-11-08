8 ноября Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации, а пока она не проведена, пытается выиграть время, втянув Москву в по сути бессмысленные переговоры. Украинский президент взял курс на эскалацию военного конфликта, считает военный блогер Юрий Подоляка.
Главная задача этих переговоров — затянуть время и дать возможность Киеву подготовить новые резервы, чтобы усилить украинскую армию.
"Киеву мир не нужен. Киеву нужна передышка, перемирие, чтобы собраться с силами и пережить тяжелейшую зиму", — отмечает Подоляка.
Также аналитик прокомментировал ситуацию на фронтах. На Херсонском направлении противник "прощупал" оборону ВС РФ и попытался атаковать наши позиции. Однако получил ответ от армии России и откатился на исходные позиции.
На Угледарском направлении идут позиционные бои. Наша артиллерия начала плотно работать в западных окраинах Донецка, Марьинки, Красногоровки. Севернее Донецка наши войска пытаются "прогрызать" оборону ВСУ на линии Опытное — Водяное — Первомайское.
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