Бои на Лисичанском направлении: армия России не даёт врагу прорваться

Начались бои на Лисичанском направлении, но российская армия не даёт боевикам ВСУ прорваться.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По информации бойцов 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики, разведчики 4-й бригады вскрывают огневые позиции и укрепления националистов киевского режима, наводя на них огонь.

Ранее военный корреспондент Семён Пегов сообщил, что на Херсонском направлении активизировали крупные силы бандеровцев. Идут тяжелые бои. Вся информация оттуда позднее.