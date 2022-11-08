Начались бои на Лисичанском направлении, но российская армия не даёт боевикам ВСУ прорваться.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
По информации бойцов 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики, разведчики 4-й бригады вскрывают огневые позиции и укрепления националистов киевского режима, наводя на них огонь.
Ранее военный корреспондент Семён Пегов сообщил, что на Херсонском направлении активизировали крупные силы бандеровцев. Идут тяжелые бои. Вся информация оттуда позднее.
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