Народная милиция: системы ПВО ДНР усилены новейшими ЗРК "Бук-М3"

Пресс-служба НМ Донецкой Народной Республики информирует, что в зону спецоперации прибыли новейшие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М3".

Военнослужащий Народной милиции ДНР Антон в репортаже рассказывает, что комплексы будут защищать небо Республики от всевозможных атак противника. ЗРК поражает цели на удалении до 50 километров, дальность — 80 километров. Также "Бук-М3" сбивает низко летящие беспилотники и поражает реактивные системы залпового огня (РСЗО)

ЗРК может обстреливать до 36 целей, уничтожая их со стопроцентным результатом.