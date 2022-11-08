Пресс-служба НМ Донецкой Народной Республики информирует, что в зону спецоперации прибыли новейшие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М3".
Военнослужащий Народной милиции ДНР Антон в репортаже рассказывает, что комплексы будут защищать небо Республики от всевозможных атак противника. ЗРК поражает цели на удалении до 50 километров, дальность — 80 километров. Также "Бук-М3" сбивает низко летящие беспилотники и поражает реактивные системы залпового огня (РСЗО)
ЗРК может обстреливать до 36 целей, уничтожая их со стопроцентным результатом.
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