Солдаты регулярной польской армии переброшены на линию боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.
В беседе с ТАСС он отметил, что формально польские военные, замеченные на ЛБС, числятся в Иностранном легионе Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"Но мы все понимаем, что это так называемые отпускники", — указал Рогов.
По его словам, Киев никогда бы не смог найти такое большое количество наёмников в Польше. Он подчеркнул: власти Запорожской области не сомневаются в том, что в боевых действиях на стороне Украины участвуют солдаты польских регулярных подразделений, которых "легализовали" с помощью Иностранного легиона ВСУ.
Ранее Рогов заявил, что на Запорожском направлении сконцентрировано много наёмных военных из Польши и боевиков украинского националистического формирования "Кракен"*.
*подразделение украинского националистического батальона "Азов"*, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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