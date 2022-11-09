RV: ТОС-1А "Солнцепёк" спецназа "Отважных" ВС РФ сжигает позиции ВСУ в зоне СВО

В зоне спецоперации ВС РФ активно применяют тяжёлую огнемётную систему ТОС-1А "Солнцепёк" для уничтожения позиций противника.

Минобороны РФ опубликовало очередной видеоролик, демонстрирующий работу наших бойцов с применением этих систем. На представленных кадрах действует группировка "Отважных".

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО) наносят сокрушительные удары по местам дислокации украинских войск, буквально выжигая их в углублённых укрытиях. Экипажи "Солнцепёков" действуют под прикрытием групп охранения, которые заранее проводят в районах разведку и сопровождают российских огнемётчиков.