Спецназ задержал планировавших взорвать подстанцию в Бердянске боевиков "Азова"*

Спецназ российских силовиков задержал в Бердянске боевиков нацбата "Азов"*.

Спецназ задержал планировавших взорвать подстанцию в Бердянске боевиков "Азов"*

Они планировали взорвать электроподстанцию, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" со ссылкой на коллег из телеканала "Звезда".

Российские спецназовцы взяли штурмом квартиру, внутри которой находился целый арсенал взрывчатых средств и боеприпасов: магазины с патронами, гранаты, а также 1,5 кг взрывчатки. Задержаны террористы, имеющие боевой опыт в составе националистического формирования "Азов"*, сообщает издание и предоставляет видео.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.