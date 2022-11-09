Спецназ российских силовиков задержал в Бердянске боевиков нацбата "Азов"*.
Они планировали взорвать электроподстанцию, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" со ссылкой на коллег из телеканала "Звезда".
Российские спецназовцы взяли штурмом квартиру, внутри которой находился целый арсенал взрывчатых средств и боеприпасов: магазины с патронами, гранаты, а также 1,5 кг взрывчатки. Задержаны террористы, имеющие боевой опыт в составе националистического формирования "Азов"*, сообщает издание и предоставляет видео.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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