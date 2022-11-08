Неонацисты продолжают наносить удары по Донецку

Националисты киевской власти продолжают наносить удары по Донецку.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Ленинский район города с раннего утра подвергся артобстрелу со стороны украинских бандеровцев.

Повреждения получили многоквартирные жилые дома, кафедра детской стоматологии, сети теплоснабжения. Несколько домов в частном секторе в Ленинском районе были уничтожены прямым попаданием, сообщают военкоры.

А тем временем, воздушная тревога объвлена во всей центральной Украине.