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Неонацисты продолжают наносить удары по Донецку

Силовые структуры

Националисты киевской власти продолжают наносить удары по Донецку.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Ленинский район города с раннего утра подвергся артобстрелу со стороны украинских бандеровцев.

Повреждения получили многоквартирные жилые дома, кафедра детской стоматологии, сети теплоснабжения. Несколько домов в частном секторе в Ленинском районе были уничтожены прямым попаданием, сообщают военкоры.

А тем временем, воздушная тревога объвлена во всей центральной Украине.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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