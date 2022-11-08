Националисты киевской власти продолжают наносить удары по Донецку.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Ленинский район города с раннего утра подвергся артобстрелу со стороны украинских бандеровцев.
Повреждения получили многоквартирные жилые дома, кафедра детской стоматологии, сети теплоснабжения. Несколько домов в частном секторе в Ленинском районе были уничтожены прямым попаданием, сообщают военкоры.
А тем временем, воздушная тревога объвлена во всей центральной Украине.
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Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.