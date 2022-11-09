ВС РФ обороняют Снигирёвку и с боями продвигаются в Марьинке

Российская армия отбила попытки атак ВСУ в районах Куземовки и Макеевки. Ожесточённые бои идут в Марьинке, где у ВС РФ имеется продвижение к центральной магистрали — проспекту Дружбы. До этой цели остаётся около 200 метров, пишет "Военное обозрение".

В районе Новомихайловки продвижение наших войск застопорилось из-за плохой погоды. ВСУ также не имеют возможности подвезти боеприпасы или перегруппироваться.

Ситуация на Херсонском направлении неспокойна. В районе Правдино ВСУ осуществили артиллерийский обстрел и провели разведку.

Продолжаются бои за Снигирёвку, о чём сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким. По данным военкоров, ВСУ закрепились в районе железной дороги в северной части города. Одну прорвавшуюся в населённый пункт колонну уничтожила артиллерия ВС РФ.

Снигирёвка, ранее входившая в состав Николаевской области, включена в Херсонскую область и входит в состав России.