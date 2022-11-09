Российская армия отбила попытки атак ВСУ в районах Куземовки и Макеевки. Ожесточённые бои идут в Марьинке, где у ВС РФ имеется продвижение к центральной магистрали — проспекту Дружбы. До этой цели остаётся около 200 метров, пишет "Военное обозрение".
В районе Новомихайловки продвижение наших войск застопорилось из-за плохой погоды. ВСУ также не имеют возможности подвезти боеприпасы или перегруппироваться.
Ситуация на Херсонском направлении неспокойна. В районе Правдино ВСУ осуществили артиллерийский обстрел и провели разведку.
Продолжаются бои за Снигирёвку, о чём сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким. По данным военкоров, ВСУ закрепились в районе железной дороги в северной части города. Одну прорвавшуюся в населённый пункт колонну уничтожила артиллерия ВС РФ.
Снигирёвка, ранее входившая в состав Николаевской области, включена в Херсонскую область и входит в состав России.
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ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.