ВС РФ продолжают уничтожать объекты ВСУ. В ночь на 9 ноября прогремели взрывы в Днепропетровске и Кривом Роге. На месте происшествия возникло возгорание.
Удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами "Герань-2". Сообщается о поражениях объектов военной и энергетической инфраструктуры. Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик с места событий.
В Кривом Роге активизировались украинские вооружённые формирования, которые, скорее всего, хотят атаковать Херсонскую область, сообщает "Военное обозрение".
Напоминаем, на данный момент войска ВС РФ обороняют Снигирёвку и с боями продвигаются в Марьинке.
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ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.