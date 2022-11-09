ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Днепропетровске и Кривом Роге

ВС РФ продолжают уничтожать объекты ВСУ. В ночь на 9 ноября прогремели взрывы в Днепропетровске и Кривом Роге. На месте происшествия возникло возгорание.

Удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами "Герань-2". Сообщается о поражениях объектов военной и энергетической инфраструктуры. Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик с места событий.

В Кривом Роге активизировались украинские вооружённые формирования, которые, скорее всего, хотят атаковать Херсонскую область, сообщает "Военное обозрение".

Напоминаем, на данный момент войска ВС РФ обороняют Снигирёвку и с боями продвигаются в Марьинке.