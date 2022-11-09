ВСУ удалось прорвать оборону Снигиревки (Херсонская область). "Плотные" бои идут в городской черте.
Об этом сообщает мэр города Юрий Барбашов.
По словам градоначальника, связь с жителями, остающимися в городе, нерегулярная — мобильные сети работают с перебоями.
"Горожане говорят, что на улицах очень плотное и неслабое боестолкновение. Жители видели на центральных улицах тяжёлую технику", — цитирует его слова РИА "Новости".
Напомним, ранее военкор Семён Пегов писал о том, что "тяжёлые бои" за Снигирёвку начались во вторник вечером.
ДЛЯ СПРАВКИ
Город Снегиревка ранее был в составе Николаевской области. В Херсонскую вошёл после занятия войсками РФ. И уже сменив административное подчинение принимал участие в референдуме о воссоединении с Россией.
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