Мэр Снигирёвки: бои идут на городских улицах

ВСУ удалось прорвать оборону Снигиревки (Херсонская область). "Плотные" бои идут в городской черте.

Об этом сообщает мэр города Юрий Барбашов.

По словам градоначальника, связь с жителями, остающимися в городе, нерегулярная — мобильные сети работают с перебоями.

"Горожане говорят, что на улицах очень плотное и неслабое боестолкновение. Жители видели на центральных улицах тяжёлую технику", — цитирует его слова РИА "Новости".

Напомним, ранее военкор Семён Пегов писал о том, что "тяжёлые бои" за Снигирёвку начались во вторник вечером.

ДЛЯ СПРАВКИ

Город Снегиревка ранее был в составе Николаевской области. В Херсонскую вошёл после занятия войсками РФ. И уже сменив административное подчинение принимал участие в референдуме о воссоединении с Россией.