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Мураховский: ВС РФ необходимо для прорыва фронта взаимодействие всех родов войск

Силовые структуры

Пехота способна прорвать оборону противника только в случае взаимодействия с остальными родами войск. Об этом заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

Мураховский: ВС РФ необходимо для прорыва фронта взаимодействие всех родов войск

"Прорыв фронта. Взаимодействие — это не только задача пехоты", — написал он в своём Telegram-канале.

Основной задачей разведки является обнаружение целей и средств, а также предусмотрение дальнейших действий противника. Танковые подразделения во время прорыва фронта не должны отрываться от пехоты, уничтожая опасные объекты. Артиллерия обеспечивает поддержку, применяя метод огневого вала, объяснил эксперт.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) также поддерживают работу пехоты и перехватывают "всё, что летает" над российскими войсками на передовой, отметил Мураховский. В интересах пехотинцев действуют и сапёры, подготавливая безопасные пути выхода техники и личного состава.

"Пехоте очень тяжело. Поэтому важно ей обеспечить помывку в бане один раз в неделю, со сменой нательного белья. Наши медики отлично справляются с поставленными задачами. 97% раненых возвращаются в строй", — заключил Мураховский.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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