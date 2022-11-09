Наступление украинской армии на Херсон началось. Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что противник пошёл в атаку сразу с трёх сторон: от Николаева на Херсон, на Снигирёвку и на Меловое вдоль водохранилища. Первую атаку удалось отбить, в результате чего группировка ВСУ отступила.
В районе Снигиревки и Мелового украинские войска продвинулись немного вперед и закрепились, отметил Подоляка.
"Сегодня атаки продолжатся, потому что времени у противника мало, и ему нужен значимый результат в самое ближайшее время", — указал эксперт.
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