Подоляка заявил, что наступление ВСУ на Херсон началось

Наступление украинской армии на Херсон началось. Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что противник пошёл в атаку сразу с трёх сторон: от Николаева на Херсон, на Снигирёвку и на Меловое вдоль водохранилища. Первую атаку удалось отбить, в результате чего группировка ВСУ отступила.

В районе Снигиревки и Мелового украинские войска продвинулись немного вперед и закрепились, отметил Подоляка.

"Сегодня атаки продолжатся, потому что времени у противника мало, и ему нужен значимый результат в самое ближайшее время", — указал эксперт.