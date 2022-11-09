В селе Новоскресенское Херсонской области ВС РФ уничтожили 24 офицера ВС Украины

На Херсонском направлении ситуация остаётся напряжённой. Сразу несколько Telegram-каналов сообщают подтверждённую информацию об ударе по командному пункту 60-й отдельной бригады Вооружённых сил Украины в селе Новоскресенское.

В частности, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин информирует:

"В результате удара ликвидированы 24 офицера управления бригады и оперативной группы штаба ОК Каховка ВСУ, а также техника связи, обеспечивающая управление ВСУ на Херсонском направлении".

Ранее сообщалось, что масштабное наступление ВСУ в Херсонской области ничем не закончилось. Боевики отброшены на исходные позиции.