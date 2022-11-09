По следам "генеральского скандала": о ситуации в Павловке рассказал Пушилин

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире Первого канала рассказал о ситуации в Павловке, которая на днях оказалась не только одной из самых горячих точек СВО, но и эпицентром "генеральского скандала".

По его словам, сейчас в районе населённого пункта "продолжаются тяжёлые бои":

"Павловку необходимо взять. Она важна для освобождения от укронацистов Угледара. Без полного освобождения Павловки крайне затруднительно будет дальнейшее продвижение, а Угледар является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника, в частности, от Донецка", — сказал Пушилин.

Российский дрон-камикадзе уничтожает БТР ВСУ в селе Павловка у Угледара. Кадры @obtf_kaskad