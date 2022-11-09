Марочко: полное разминирование ЛНР займет 20 лет, земля нашпигована боеприпасами

Подполковник НМ Луганской Народной Республики Андрей Марочко проинформировал во время брифинга о ситуации в регионе.

Сообщается, что ВСУ усиливают подразделения. Несмотря на это, потери украинской армии за прошедшие сутки составили 80 наёмников. Мобилизованные российских Вооружённых сил "прикрывают нам спину", их прибыло в Республику большое количество.

Со слов Марочко, каждый день ряды ВСУ пополняют женщины, так как восполнить потери на данный момент Киеву больше некем.

"ЛНР готова к зимнему сезону, аварийные ситуации после ударов ВСУ устраняем быстро. Полное разминирование ЛНР займёт 20 лет, земля нашпигована опасными боеприпасами", — резюмировал подполковник.