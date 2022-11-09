На административных зданиях города Херсона стали исчезать российские флаги.
Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Александра Коца.
На предоставленном видео рассказывается, что со зданий Морского колледжа, Дома профсоюзов и Морской академии российские триколоры сняты.
Однако тот же очевидец сообщает, что на здании Горсовета флаг Российской Федерации на месте.
Ранее Коц сообщал, что связи в Херсоне почти нет, появляется периодично телефонная. Мобильного интернета в городе тоже почти нет. Но работают рынки, подытожил военкор.
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