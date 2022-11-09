Коц: на административных зданиях Херсона исчезают российские флаги

На административных зданиях города Херсона стали исчезать российские флаги.

Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Александра Коца.

На предоставленном видео рассказывается, что со зданий Морского колледжа, Дома профсоюзов и Морской академии российские триколоры сняты.

Однако тот же очевидец сообщает, что на здании Горсовета флаг Российской Федерации на месте.

Ранее Коц сообщал, что связи в Херсоне почти нет, появляется периодично телефонная. Мобильного интернета в городе тоже почти нет. Но работают рынки, подытожил военкор.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.