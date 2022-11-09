Военкор Котенок: судя по снятым флагам России, ВС РФ оставляют Херсон

Сегодня появилось информация, что с административных зданий Херсона начали исчезать российские флаги. По мнению военного корреспондента Юрия Котенка, Россия приняла решение оставить Херсон.

"Судя по снятым флагам с административных зданий Херсона, Россия всё же оставляет Херсон, о чём уже сообщили наши ведущие каналы", — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, происходящее шокирует тысячи и миллионы людей, поддерживающих Россию в непростые времена. Однако он считает такое решение политическим, а не военным.

"Оно отправляется на суд истории, и только время покажет, насколько оно было выверенным и оправданным в условиях боевых действий за наше будущее и идентичность", — резюмировал Котенок.