Военкор Котенок заявил о подрыве трёх мостов в Херсонской области

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что в российские военные подорвали Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты перед наступлением армии Украины на Херсон.

Ранее глава администрации херсонского города Снигиревка Юрий Барбашов сообщил, что на улицах идут бои, в том числе с участием танков.

По словам журналиста Евгения Поддубного, при наступлении на Херсонскую область ВСУ активно используют иностранное вооружение, в частности турецкие, британские, нидерландские и польские бронемашины, бронетранспортеры, БМП и самоходные установки.