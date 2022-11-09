Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что в российские военные подорвали Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты перед наступлением армии Украины на Херсон.
Ранее глава администрации херсонского города Снигиревка Юрий Барбашов сообщил, что на улицах идут бои, в том числе с участием танков.
По словам журналиста Евгения Поддубного, при наступлении на Херсонскую область ВСУ активно используют иностранное вооружение, в частности турецкие, британские, нидерландские и польские бронемашины, бронетранспортеры, БМП и самоходные установки.
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ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.