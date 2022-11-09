Минобороны: ВС РФ отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российским военным удалось оттеснить ВСУ, предпринявшие попытку контратаковать на Южно-Донецком направлении. Тем самым украинская армия старалась сдержать наступление ВС РФ в этом районе.

Атаки ВСУ продолжались в течение суток, под натиском российских военных украинские подразделения были вынуждены отступить и отойти на исходные позиции, добавили в ведомстве.

"На Южно-Донецком направлении противник в течение суток пытался контратаковать, чтобы замедлить наступательные действия российских войск. Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции", — рассказали в Минобороны.

В министерстве добавили, что в результате отбитой контратаки ВСУ потеряли 80 своих бойцов убитыми, а также лишились танка, шести бронемашин и трёх автомобилей.