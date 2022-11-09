Ситуация на Херсонском направлении остаётся неспокойной. С административных зданий снимаются российские флаги, военкоры начали сообщать о возможном оставлении города российскими войсками.
В связи с этим эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин предупредил, что вечером стоит ждать официальных заявлений по ситуации в Херсоне.
"Сообщают, что вечером будут некие официальные заявления по Херсону. На фоне снятия флагов и подрыва мостов на правобережье", — написал Рожин в своём Telegram-канале, не уточняя подробностей.
Он добавил, что в районе Снигирёвки продолжаются интенсивные боевые действия.
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