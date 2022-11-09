Блогер Некоглай задержан в Москве после публикации пародии на российского бойца

Сообщается, что в Москве задержан блогер Некоглай.

Об этом сообщает Telegram-канал журналиста Сергей Колясникова.

Ранее тиктокер выложил в Интернете "пародию" на российского военнослужащего, хладнокровно откидывавшего гранаты, сбрасываемые на него беспилотником украинской армии.

"Помните блогера Некоглая, который издевался над нашим раненым бойцом, отбрасывавшим гранаты, которые на него с коптера сбрасывали укронацисты? Сегодня задержали (в Москва-сити причём). Оказался 22-летним гражданином Молдавии без паспорта", — сообщил публицист.

Официального подтверждения данного задержания пока нет.