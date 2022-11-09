Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
NetEase: Путин одной фразой разоблачил ложь США о зерне и помог Китаю
Автор проекта WarGonzo назвал причины сдачи Херсона
Ходаковский: Суровикину скоро придётся сделать трудное заявление по Херсону
Сальдо сделал подтверждение гибели Стремоусова в ДТП
Волынец о курсах военной подготовки для школьников: "Надеюсь, это не пригодится"
Прилепин: в тайной папке должен быть херсонский "победительный план"
Захарова: заявления США о поставках КНДР снарядов для РФ — фейк и спекуляция
СКР: военный ВСУ расстрелял жителя Мариуполя за пророссийскую позицию
Минздрав Херсонской области: выясняется состояние здоровья Стремоусова после ДТП

Матвийчук раскрыл контраст зарплаты бойцов ВСУ и наёмников в СВО на Украине

Силовые структуры

В зоне СВО на Украине принимает участие большое количество иностранных военнослужащих. Командир грузинских наёмников Вано Надирадзе призвал своих солдат воевать за спинами бойцов ВСУ и не проявлять излишнего рвения. Об этом он написал в соцсетях. Это говорит о том, что наёмники не скрывают своего нежелания погибать за киевскую власть.

Матвийчук раскрыл контраст зарплаты бойцов ВСУ и наёмников в СВО на Украине

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с "МК" прокомментировал своё отношение к иностранным военным.

Он разделил наёмников на две группы. Так называемые "дикие гуси" "прилетели для заработка. Это люди, имеющие опыт участия в военных действиях. Ко второй группе он отнёс солдат, руководствующихся идеологическими принципами. Они имеют цель защитить свободу на Украине. Такие бойцы плохо подготовлены. При попадании на поле боля вторая группа людей быстро снимает розовые очки и стремится уехать домой.

Матвийчук сообщил, что иностранцы получают деньги от вербовочных компаний, заключивших договора с правительством Украины.

"За один день на поле боя наёмники получают приблизительно тысячу долларов США. Если сравнивать их доходы с военнослужащими ВСУ, то разница, безусловно, колоссальна. До недавнего времени рядовые защитники Незалежной получали около 14-15 тысяч гривен, что в перерасчёте на рубли составляет около 25 тысяч. Офицерский состав получал от 60 до 100 тысяч гривен (100-150 тысяч рублей)", — прокомментировал он доход военных.

Нежелание наёмников выполнять приказы командования ВСУ эксперт объяснил большими потерями личного состава армии Украины. В день ВСУ теряют 500-1500 человек, из-за чего наёмники боятся подвергать себя смерти.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
WarGonzo: ВСУ начали артиллерийскую атаку на село Правдино под Херсоном

ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.

WarGonzo: ВСУ начали артиллерийскую атаку на село Правдино под Херсоном
Fronda: Путина обрадовали требования Германии к Польше по поводу мигрантов
Мир. Новости мира
Fronda: Путина обрадовали требования Германии к Польше по поводу мигрантов
Силовые структуры
Пулишин заявил о тяжёлых боях в районе Павловки
Силовые структуры
Подоляка: масштабное наступление ВС Украины на Херсон сегодня закончилось ничем
Андрей Николаев Киев уже не относится к харьковским землям, как к своим Андрей Николаев Сергей Лебедев Убийцы Кеннеди утонули в "Заливе свиней" Сергей Лебедев Ольга Лебедева Выборы закончились, США потряхивает: демократы кричат про вмешательство, Трамп зовёт на баррикады Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
МК: власти Польши решили перекрыть кислород беженцам с Украины
Силовые структуры
В Снегиревке удары ВС Украины вынудили ВС РФ начать отход на запасные позиции
Приморские морпехи из-под Павловки: бои тяжёлые, потери есть, вернёмся с победой
Силовые структуры
Приморские морпехи из-под Павловки: бои тяжёлые, потери есть, вернёмся с победой
Последние материалы
NetEase: Путин одной фразой разоблачил ложь США о зерне и помог Китаю
Спонсировавший избрание Беглова владелец компании "Норд-Строй" за два года получил от ФКСР контракты на 6,5 млрд рублей
Автор проекта WarGonzo назвал причины сдачи Херсона
Ходаковский: Суровикину скоро придётся сделать трудное заявление по Херсону
Сальдо сделал подтверждение гибели Стремоусова в ДТП
Волынец о курсах военной подготовки для школьников: "Надеюсь, это не пригодится"
Эксперт по питанию Черников: "Клетчатка поможет восстановить иммунитет после COVID-19"
Прилепин: в тайной папке должен быть херсонский "победительный план"
Захарова: заявления США о поставках КНДР снарядов для РФ — фейк и спекуляция
СКР: военный ВСУ расстрелял жителя Мариуполя за пророссийскую позицию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников