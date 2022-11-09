Матвийчук раскрыл контраст зарплаты бойцов ВСУ и наёмников в СВО на Украине

В зоне СВО на Украине принимает участие большое количество иностранных военнослужащих. Командир грузинских наёмников Вано Надирадзе призвал своих солдат воевать за спинами бойцов ВСУ и не проявлять излишнего рвения. Об этом он написал в соцсетях. Это говорит о том, что наёмники не скрывают своего нежелания погибать за киевскую власть.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с "МК" прокомментировал своё отношение к иностранным военным.

Он разделил наёмников на две группы. Так называемые "дикие гуси" "прилетели для заработка. Это люди, имеющие опыт участия в военных действиях. Ко второй группе он отнёс солдат, руководствующихся идеологическими принципами. Они имеют цель защитить свободу на Украине. Такие бойцы плохо подготовлены. При попадании на поле боля вторая группа людей быстро снимает розовые очки и стремится уехать домой.

Матвийчук сообщил, что иностранцы получают деньги от вербовочных компаний, заключивших договора с правительством Украины.

"За один день на поле боя наёмники получают приблизительно тысячу долларов США. Если сравнивать их доходы с военнослужащими ВСУ, то разница, безусловно, колоссальна. До недавнего времени рядовые защитники Незалежной получали около 14-15 тысяч гривен, что в перерасчёте на рубли составляет около 25 тысяч. Офицерский состав получал от 60 до 100 тысяч гривен (100-150 тысяч рублей)", — прокомментировал он доход военных.

Нежелание наёмников выполнять приказы командования ВСУ эксперт объяснил большими потерями личного состава армии Украины. В день ВСУ теряют 500-1500 человек, из-за чего наёмники боятся подвергать себя смерти.